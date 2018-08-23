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Суд отклонил жалобу Грудинина по земельным участкам

Общество

В марте 2018 г. суд признал недействительным договор «ТТ Девелопмент», который был заключен между Совхозом, бизнесменом Павлом Грудининым и другими участниками

Суд отклонил жалобу Грудинина по земельным участкам
Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР
Отказ

Москва, 23 августа 2018, 14:12 — REGNUM  Кассационную жалобу бизнесмена Павла Грудинина на решение суда, который удовлетворил иск к нему акционеров ЗАО «Совхоз им. Ленина» о возврате в собственность совхоза двух земельных участков, отклонил арбитражный суд Московского округа. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

«Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу … Грудинина», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 г. суд признал недействительным договор «ТТ Девелопмент», который был заключен между Совхозом, Грудининым и другими участниками. Кроме того, суд признал незаконным сделку о внесении совхозом в уставной капитал компании двух земельных участков на сумму более 1 млрд рублей.

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