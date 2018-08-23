Школьница из США стала жертвой опасного флешмоба

Вашингтон, , 14:10 — REGNUM Школьница из США Тимия Л. получила множество ожогов из-за участия в опасном флешмобе Fire Challenge. Об этом сообщает Fox 2 Detroit

12-летняя девочка пригласила к себе в гости нескольких друзей. Они сидели в комнате Тимии, пока мать школьницы занималась домашними делами. Через какое-то время из комнаты раздался крик. Сразу после этого Тимия выбежала, охваченная пламенем. Отчим отнёс девочку в ванную и начал заливать её водой, пока мать пыталась сорвать с дочери горящую одежду.

Девочка получила ожоги более 50% тела. Сейчас она находится в реанимации, впереди у школьницы ещё три операции. Родители собирают деньги на ее лечение.

Друзья Тимии признались, что хотели принять участие в челлендже, который увидели на YouTube. Школьница направила на себя аэрозоль и подожгла его зажигалкой.

«Дети пытаются повторять эти ужасные трюки, которые видят на YouTube. Только после случившегося я узнала, что подобных флешмобов очень много. Если бы я знала об этом раньше, я бы запретила своим детям сидеть в социальных сетях», — отметила мать Тимии.

Флешмоб Fire Challenge появился в сети в 2014 году. Его участники обливаются легковоспламеняющейся жидкостью и поджигают себя. После этого они сразу бросаются в воду или тушат пламя руками. Происходящее записывают на камеру и публикуют ролики в социальных сетях. В 2016 году 12-летний подросток из Нью-Йорка также стал жертвой опасного флешмоба. Он облился спиртом и поджёг себя зажигалкой. Спустя несколько секунд мальчик выбежал на улицу, где соседи помогли ему потушить пламя. Школьник получил ожоги 40% тела.

Fire Challenge — не единственный опасный флешмоб, который гуляет по сети. Так, в апреле в интернете стал популярным челлендж «Вдыхание презервативов». Суть флешмоба в том, чтобы резко вдохнуть контрацептив через ноздрю, пока он не опустится вниз по носоглотке. В любой момент контрацептив может застрять в носоглотке, что приведет к удушью.

В начале года стремление подростков к популярности в интернете подтолкнуло их к участию в еще одном опасном флешмобе — Tide Pods-челлендж. Участники ели капсулы стирального средства, так как они похожи на конфеты и из-за этого якобы аппетитно выглядят. Неудивительно, что такой флешмоб не единожды становился причиной отравлений.

Еще один флешмоб, который особо полюбился и подросткам из России — корица-челлендж. По его условиям, необходимо съесть ложку молотой корицы, не запивая водой. На первый взгляд безобидный флешмоб на самом деле несет в себе большую опасность. Корица содержит целлюлозу, которая не выводится из организма человека. Если вдохнуть корицу, целлюлоза может застрять в легких и вызвать множество проблем, среди которых — воспаление легких, утолщение легочной ткани, рубцевание, пневмония и даже коллапс легкого.

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