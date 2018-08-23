Число выпускников немецких вузов растет с каждым годом

Берлин, , 14:27 — REGNUM Каждый год все больше людей получают высшее образование в Германии, передает телеканал N-TV 23 августа.

Согласно данным Федерального статистического управления, в 2017 году немецкие вузы закончили 502 тыс. человек — это на 2% больше, чем годом ранее. Число выпускников растет неуклонно с 2001 года. 26% дипломов выдаются по техническим специальностям, около 40% — по направлениям «право», «экономика и социальные науки».

11% дипломов достаются выбравшим курсы математики и естественных наук, и столько же — гуманитарных.