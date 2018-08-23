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Число выпускников немецких вузов растет с каждым годом

Общество

В прошлом году вузы Германии окончили 502 тыс. человек

Берлин, 23 августа 2018, 14:27 — REGNUM  Каждый год все больше людей получают высшее образование в Германии, передает телеканал N-TV 23 августа.

Согласно данным Федерального статистического управления, в 2017 году немецкие вузы закончили 502 тыс. человек — это на 2% больше, чем годом ранее. Число выпускников растет неуклонно с 2001 года. 26% дипломов выдаются по техническим специальностям, около 40% — по направлениям «право», «экономика и социальные науки».

11% дипломов достаются выбравшим курсы математики и естественных наук, и столько же — гуманитарных.

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Высшее образование
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