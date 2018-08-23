Голодная смерть школьницы в Прикамье: «К трагедии привело бездействие»

Краснокамск, Пермский край, , 15:08 — REGNUM В Краснокамске Пермского края прокуратура по итогам проверки школы, скандально известной из-за голодной смерти 14-летней ученицы, внесла два представления. Одно направлено в управление образования по факту бездействия директора общеобразовательного учреждения, второе — в адрес самой школы по поводу опять же бездействия заместителя директора, классного руководителя и социальных педагогов, сообщают СМИ.

По данным надзорного ведомства, в начале расследования уголовного дела по факту смерти девочки школа предоставила не соответствующие реальности данные в характеристике ребёнка — якобы девочка воспитывается в полной семье, оба родителя работают. На самом же деле отец школьницы находится в местах заключения, отбывая наказание за распространение наркотиков, а мать не работает уже шесть лет. В анкете школьницы указывались устаревшие сведения.

В настоящее время готовится ещё одно представление — в адрес главы Краснокамского района по факту бездействия сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних.

В прокуратуре отметили, что в апреле 2018 года проводили в школе проверку, и если бы педколлектив отреагировал на замечания, то трагедии, возможно, удалось бы избежать. Тогда выяснилось, что классный руководитель не владеет информацией о родителях подростка.

Ещё в феврале были тревожные сигналы, но окружающие педагоги, врачи закрывали на это глаза. Во время диспансеризации у школьницы выявили дефицит массы тела, но информацию об этом не передали в органы опеки.

Издание V-kurse.ru сообщает, что на уроках технологии девочка никогда не пробовала приготовленные блюда, а относила их домой для матери.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информация о смерти 14-летней девочки из Краснокамска от истощения шокировала не только Пермский край, но и всю Россию. По факту гибели девочки следственные органы возбудили уголовное дело. В рамках расследования задержана мать умершего подростка. Первоначально женщина говорила о том, что дочь сама отказывалась от пищи, чтобы похудеть. Впоследствии выяснилось, что семья жила бедно, имеются большие долги за коммунальные услуги, в квартире ограничена подача электроэнергии, а девочка не была обеспечена школьным питанием. Мать обвинили в убийстве с особой жестокостью и отправили в СИЗО.

Расследование резонансного дела взял на себя СКР, все материалы переданы в центральный аппарат ведомства. Кроме уголовного дела по статье «Убийство» возбуждено еще одно — по статье «Халатность». Устанавливают должностных лиц, которые допустили смерть ребёнка от сильного истощения.

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