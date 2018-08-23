Ночные клубы Ташкента начали работать в обычном режиме

Ташкент, , 14:08 — REGNUM Ночные заведения Ташкента, которые были вынуждены закрываться после 23:00, перешли в обычный режим работы, сообщает 23 августа издание UzNews.

Информацию подтвердили представители нескольких ночных заведений. Ранее все заведения работали до 23:00, что связано с убийством чемпиона Узбекистана по ММА Джамшида Кенжаева в ночном клубе Aurum898.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане разработан проект постановления правительства, в рамках которого планируется запретить работу развлекательных заведений и объектов общественного питания после 23:00.

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