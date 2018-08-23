Четверг, 23 Августа 2018 года
14:59:37 МСК

Ночные клубы Ташкента начали работать в обычном режиме

Общество

Информацию подтвердили представители нескольких ночных заведений

Ташкент, 23 августа 2018, 14:08 — REGNUM  Ночные заведения Ташкента, которые были вынуждены закрываться после 23:00, перешли в обычный режим работы, сообщает 23 августа издание UzNews.

Информацию подтвердили представители нескольких ночных заведений. Ранее все заведения работали до 23:00, что связано с убийством чемпиона Узбекистана по ММА Джамшида Кенжаева в ночном клубе Aurum898.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане разработан проект постановления правительства, в рамках которого планируется запретить работу развлекательных заведений и объектов общественного питания после 23:00.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане планируют запретить продажу алкоголя после 21:00

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить