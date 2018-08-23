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В Узбекистане планируют запретить продажу алкоголя после 21:00

Общество

Ограничения не будут касаться гостиниц и туристических зон

В Узбекистане планируют запретить продажу алкоголя после 21:00
Alex Brown
Алкоголь

Ташкент, 23 августа 2018, 13:49 — REGNUM  Министерство внутренних дел Узбекистана разработало законопроект, который вводит ограничения на продажу алкогольной продукции с 21:00 до 09:00, сообщает 23 августа издание «Подробно.uz» со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

Согласно документу, в республике также планируется запретить работу развлекательных заведений и объектов общественного питания после 23:00. Ограничения не будут касаться гостиниц и туристических зон.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе все ночные клубы Ташкента стали закрываться в 23:00 в связи с убийством в клубе Aurum898. Местные СМИ сообщали, что ограничения в работе будут носить временный характер.

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Ограничения розничной продажи алкоголя
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