Феминистке из Омска грозит уголовное дело из-за постов о мужчинах

Омск, , 13:42 — REGNUM В Омске следствие проводит проверку постов радикальной феминистки Любови Калугиной, опубликованных на её странице в соцсети в 2013—2016 годах. Об этом сама Калугина 20 августа сообщила информационно-аналитическому центру «Сова».

По её словам, доследственная проверка проводится следственным отделом СК одного из районов города. Против девушки может быть возбуждено уголовное дело по статье 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Уточняется, что правоохранительные органы заинтересовались страницей Калугиной в соцсети «ВКонтакте» весной 2017 года. Заявление о том, что её посты возбуждают ненависть к мужчинам, поступило от некоего жителя Биробиджана. В июле 2017 года девушку вызывали на беседу в полицию. В августе 2018 года её вызвали в СК, где сообщили, что против неё может быть возбуждено уголовное дело. Активистке также рассказали, что в отношении её публикаций проведена экспертиза. Ознакомиться с материалами проверки ей и её адвокату не удалось, говорится в сообщении.

По информации Калугиной, нарекания вызвали 12 её постов, опубликованных в 2013—2016 годах. Среди них есть изображения и тексты, большая часть постов действительно направлена против мужчин, ещё один текст «относится к полемике внутри феминистского движения»:

«Высказывания, содержащиеся в текстах, различаются по степени агрессии — от грубого юмора до таких, в которых можно усмотреть признаки унижения достоинства и призывы к насилию в отношении мужчин».

Сотрудники информационно-аналитического центра, придавшего ситуацию огласке, считают, что необходимости в уголовном преследовании за агрессивные феминистские тексты нет, однако требования удалять подобный агрессивный контент могут быть вполне уместны.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, скандал, связанный с постами в соцсетях, разгорелся в этом году в Алтайском крае. В регионе рассматриваются четыре уголовных дел по экстремистской 282-й статье Уголовного кодекса. Их фигурантами стали обычные молодые люди, опубликовавшие либо скопировавшие в соцсетях графические изображения, оскорбляющие, по мнению правоохранителей, чувства верующих, а также разжигающие вражду.

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