В Обнинске первый заболевший корью оказался здоров

Калуга, , 13:35 — REGNUM В Обнинске, где ранее объявили о первом заболевшем корью ребенке, заявили, что диагноз не подтвердился лабораторными анализами. Об этом 23 августа корреспонденту ИА REGNUM заявила и. о. главного государственного санитарного врача по городу Обнинску Калужской области Жанна Горяева.

Учитывая сложившуюся неблагополучную ситуацию по кори на территории Калужской области, у лечащего врача вызвала настороженность схожая симптоматика у заболевшего ребенка, поэтому педиатр предположила опасный диагноз. Однако дальнейшее лабораторное исследование опровергло предварительные выводы.

Горяева напомнила, что текущее ухудшение эпидемической ситуации по заболеваемости корью в регионе связано с недостаточным охватом вакцинацией контингентов (мигрантов, переселенцев и других лиц), а также большим количеством необоснованных медицинских отводов, которое и привело к распространению инфекции.

«Между тем в ближайших к Обнинску городах: в Балабанове, Боровске и в Малоярославце имели место случаи заболевание корью у детей и взрослых. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по кори в городе Обнинске остается стабильной и находится под контролем медиков и эпидемиологов. Противокоревая вакцина в городе имеется в необходимом количестве», — подчеркнула Жанна Горяева. .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в наукограде объявили о первом случае заболевания корью. В этой связи глава управления общего образования Обнинска Татьяна Волнистова заявила, что отсутствие справки о проведении вакцинации от кори может стать причиной отказа в посещении школы или детского сада на территории города. Впрочем, согласно действующему законодательству, вакцинация является добровольной, и ее отсутствие не может служить причиной отказа в приеме детей в учебные заведения.

Напомним, в июле 2018 года в Калужской области было зарегистрировано 67 случаев заболевания корью. Болезнь протекала в легкой и средней форме. Летальных и тяжелых случаев не зарегистрировано.

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