Грузоперевозчики назвали самый неблагоприятный участок платной трассы М-11

Москва, , 14:31 — REGNUM Головной участок трассы М-11 является самым непривлекательным для проезда грузоперевозчиков. Это связано с высокой стоимостью и частой загруженностью на пунктах оплаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов.

«С конца 2017 года было открыто два новых участка платной дороги М-11 (обходы населённых пунктов Торжок и Бологое). При этом обход города Бологое — самый протяжённый участок в 209 км. Тарифы на проезд платных участков, которыми оперирует Государственная компания «Автодор» и ООО «Северо-Западная концессионная компания», очень сильно различаются. Если сравнивать размер платы за проезд на разных участках М-11, то чем ближе к Москве, тем цена выше», — отметил Миронов.

Так, за проезд головного участка М-11 (МКАД — Солнечногорск) водитель тягача с полуприцепом платит в ночное время 400 рублей, в дневное — 700 рублей. Таким образом, затраты на проезд 47 километров составляют 8,51 рублей за пройденный километр в ночное время и 14,89 рублей — в дневное. Стоимость участка трассы М-11 в обход Торжка гораздо ниже: так, за проезд тягача с полуприцепом по этому участку (208−258 км) с водителя просят 220 рублей, то есть 4,4 рубля за пройденный километр.

«На следующих участках этой же трассы стоимость проезда снижается, хотя созданные условия остаются такими же (за исключением меньшего количества полос): любые участки платных дорог имеют хорошее покрытие, что снижает расход топлива, можно не беспокоиться за сохранность груза и ехать с большей средней скоростью. Такие преимущества, как оборудованные места для стоянки, отсутствие необходимости постоянных обгонов тихоходных ТС и возможность не останавливаться на пунктах взимания платы (при наличии транспондера), а лишь снижать скорость, положительно сказываются на самочувствии водителя», — подчеркнул Миронов.

По мнению директора по перевозкам и эксплуатации транспорта компании Intertransavto (ITA) Виктории Роговенко, бесплатные трассы отличаются плохим дорожным полотном, их использование увеличивает сроки доставки и затраты на неё. По платным дорогам водитель может доехать от места загрузки до места назначения за смену, такое же расстояние по объездным бесплатным дорогам он проходит за полторы-две смены.

«Это означает, что к основным расходам мы прибавляем затраты на простои — 150 евро в день, а также дополнительную смену водителя. К тому же использование бесплатных дорог увеличивает расходы на амортизацию автотехники. Каждая машина, предназначенная для езды по европейским дорогам, приезжая из дальних регионов России, требует ремонта, стоимость которого составляет от 700 до 1000 евро. Скоростной режим платных участков как правило выше, а также они более безопасны из-за отсутствия пешеходных зон и не так загружены», — подчеркнула она.

Напомним, как сообщили в «Автодоре», в июле 2018 года общий трафик автомобилей на новой федеральной скоростной автодороге М-11 «Москва — Санкт-Петербург» вырос на 34% по сравнению с июнем 2018 года. В ведомстве отметили, что этому способствовало открытие нового участка дороги с 334-го км по 543-ий км в Тверской и Новгородской областях, где движение было запущено в начале июня. Через месяц после начала эксплуатации этого участка легковой трафик там увеличился на 41%.

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