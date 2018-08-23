Выпускные экзамены в Индии будут проверять на аналитические способности

Нью-Дели, , 13:15 — REGNUM Центральный совет среднего образования Индии представил министерству образования Индии проект изменений в системе выпускных школьных экзаменов в 10-м и 12-м классе. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», основным изменением станет то, что новая версия выпускных экзаменов будет строиться на аналитических вопросах.

Чиновники из Центрального совета среднего образования заявили, что аналитические вопросы позволят избежать практики «зазубривания» тестов, а также позволят оценить реальные результаты обучения школьников и уровень их умственного развития.

Обновление системы экзаменов, по задумке авторов проекта, также должно мотивировать учебные заведения уделять особое внимание качеству подготовки в них и побудить их обновить свою инфраструктуру.

Процесс принятия данного проекта займет три-четыре месяца, однако Центральный совет среднего образования уже начал подготовку новых шаблонов экзаменов для выпускников 2020 года.