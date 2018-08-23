Задержаны один из руководителей метро Петербурга и глава фирмы-подрядчика

Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM Начальник службы материально-технического снабжения СПб ГУП «Петербургский метрополитен» Денис Руденко и генеральный директор АО «МК Дизель-энерго» Алексей Лазарев задержаны по громкому уголовному делу о мошенничестве при поставке контрафактной продукции для нужд метро.

Речь идет о хищении более 32 млн рублей при поставке охлаждающего оборудования для обеспечения работы резервных дизель-генераторов. Они включаются при аварийном отключении электроснабжения подземки.

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу расследует уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Как сообщалось, сотрудники ФСБ 22 августа проводили в Петербурге масштабные следственные действия в помещениях метрополитена, офисах частных компаний-подрядчиков и по местам жительства подозреваемых.

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Как считает следствие, в декабре 2015 года Алексей Лазарев и иные лица, при содействии Дениса Руденко, ввели в заблуждение руководство СПб ГУП «Петербургский метрополитен» и заключили договор на выполнение работ по модернизации оборудования подземки.

При выполнении этих работ была использована контрафактная продукция, по многократно завышенной стоимости. Метрополитен перечислил за эти работы более 32 млн рублей, которые были похищены злоумышленниками.

«В настоящее время Лазарев и Руденко задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как добавили в ведомстве, в ходе обысков следователями СКР и сотрудниками ФСБ изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а также более 10 млн рублей наличными.

Сейчас устанавливаются соучастники преступления с целью привлечения их к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.

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