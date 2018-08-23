Пограничники предупредили об очередях перед 1 сентября на Северо-Западе

Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM Пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило о возможных трудностях при пересечении госграницы в последние дни августа в связи с массовым возвращением граждан России, в том числе семей с детьми, из мест летнего отдыха.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Погрануправления, наплыв людей на границе на въезд в РФ ожидается в период с 24 по 26 и с 29 по 31 августа.

«Сотрудники <…> будут прикладывать все усилия для комфортного и быстрого пересечения Государственной границы РФ», — заверили в Погрануправлении.

Чтобы облегчить ситуацию, планируется использовать все полосы для движения на автомобильных пунктах пропуска и задействовать все кабины паспортного контроля, привлечь к работе максимальное количество сотрудников служб пограничного контроля.

В то же время самим гражданам рекомендовано заранее внимательно проверить документы для предъявления на паспортном контроле, особенно при следовании через границу несовершеннолетних детей.

Для выезжающих из Эстонии на автомобилях рекомендовано воспользоваться имеющейся на эстонской стороне услугой электронной очереди с предварительной записью.

В Погрануправлении ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области просят граждан проявлять терпение и с пониманием относиться к возможным временным трудностям.

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