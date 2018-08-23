Права с чипами нужны не водителям, а производителям этих прав

Санкт-Петербург, , 12:55 — REGNUM Для водителей нет никакой потребности в переходе на права и свидетельства о регистрации «с чипами», единственное правдоподобное объяснение — желание производителей заработать на ровном месте, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 23 августа, глава автоклуба А24 Денис Шубин, комментируя инициативу МВД о введении прав и свидетельств «нового поколения».

Как сообщалось ранее, МВД вводит водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств нового поколения, в них будет встроен микрочип и появятся надписи на английском и французском языках. В пояснительной записке сказано, что нововведения связаны с выполнением плана «гарантированных закупок гражданской микроэлектронной продукции». Кроме того, наличие надписей на трех языках должно упростить пользование правами за рубежом.

Никакой реальной надобности в таких правах нет. В любой стране по нашим правам можно взять машину в прокат. Никаких жалоб ни от кого никогда не поступало.

Думаю, что речь идет о лоббистских усилиях производителей. Они хотят получить заказ и потратить деньги — разумеется, бюджетные, а в конечном счете, учитывая и рост стоимости госпошлины, — наши.

Аналогичным образом идет процесс замены дорожных знаков. Сейчас решили поменять их с больших на маленькие. Потом, видимо, будут менять с маленьких на большие.

К правилам дорожного движения и безопасности все это имеет очень косвенное отношение. Просто кто-то изобретает «тему», чтобы заработать на ней.