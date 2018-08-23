Алтайские пожарные спасли памятник архитектуры XIX века

Барнаул, , 12:54 — REGNUM В Алтайском крае огонь едва полностью не уничтожил здание бывшего Змеиногорского ликеро-водочного завода — единственное на территории Сибири, сохранившее до наших дней свой исторический облик. Памятник архитектуры XIX века удалось спасти благодаря высокому профессионализму алтайских пожарных. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России 23 августа.

Напомним, возгорание в одноэтажном кирпичном строении — бывшем цехе розлива — произошло вечером 15 августа. По прибытии на место происшествия первых подразделений пожарных горела крыша завода. Огонь быстро распространялся по горючим конструкциям. Как рассказал руководитель тушения пожара, начальник пожарно-спасательного гарнизона Змеиногорска подполковник внутренней службы Дмитрий Борисов, тушить пожар огнеборцам пришлось с высоты при помощи пожарных лестниц. Уже через полчаса возгорание было полностью ликвидировано. За это время огонь успел охватить площадь почти 90 кв. м.

По предварительной причине, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём неустановленных лиц. Памятник промышленной архитектуры уже много лет законсервирован и не эксплуатируется. В результате пожара никто не пострадал.

Администрация и жители Змеиногорска выразили благодарность личному составу Змеиногорского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России за спасение памятника архитектуры регионального значения.

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