Четверг, 23 Августа 2018 года
13:12:18 МСК

Журавли и аисты готовятся улететь из Москвы на юг

Общество

В теплые края также готовятся улететь утки, ласточки и скворцы

Москва, 23 августа 2018, 12:53 — REGNUM  На природных территориях Москвы в стаи начали собираться птицы, которые готовятся улететь на зимовку в теплые края. Об этом «Агентству Москва» сообщили в ГПБУ «Мосприрода».

"Журавли … начинают собираться в стаи перед миграцией и покинут нас в начале сентября, — говорится в сообщении. — Коростели тоже на «низком старте».

Представитель учреждения добавил, что в теплые края также готовятся улететь аисты, утки, ласточки и скворцы.

Читайте также: Учёные разработали дроны, способные отгонять птиц от аэропорта

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спасение диких животных и растений
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить