Журавли и аисты готовятся улететь из Москвы на юг

Москва, , 12:53 — REGNUM На природных территориях Москвы в стаи начали собираться птицы, которые готовятся улететь на зимовку в теплые края. Об этом «Агентству Москва» сообщили в ГПБУ «Мосприрода».

"Журавли … начинают собираться в стаи перед миграцией и покинут нас в начале сентября, — говорится в сообщении. — Коростели тоже на «низком старте».

Представитель учреждения добавил, что в теплые края также готовятся улететь аисты, утки, ласточки и скворцы.

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