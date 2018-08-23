Местные жители Ломбока удивлены: так много обезьян спустились к людям

Матарам, Индонезия, , 12:46 — REGNUM Огромное количество обезьян бродит по главной дороге в восточной части острова Ломбок после землетрясения 19 августа. Это удивительно, потому что все это время животные не осмеливались спуститься к людям, сообщает Antaranews.

«Удивительно, что так много обезьян вышли к людям», — рассказал житель Самбалии, Восточный Ломбок.

Присутствие обезьяны не мешает участникам дорожного движения, но местные жители поражены. Все это время животные не осмеливались спуститься с лесистых гор.

Вероятно, обезьяны стремятся к людям из-за отсутствия воды и пищи в привычной среде обитания.

Напомним, несколько землетрясений, включая последний толчок 19 августа магнитудой 6,9, потрясли индонезийский туристический остров Ломбок. Ранее в результате серии землетрясений 29 июля и 5 августа больше 500 человек погибли, около 7 тыс. человек получили ранения.