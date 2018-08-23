СПЧ просит выпустить из СИЗО обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаша

Москва, , 12:40 — REGNUM Совет по правам человека вступился за арестованного по подозрению в государственной измене сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева. Как сообщил глава совета Михаил Федоров, СПЧ направил просьбу следственным органам изменить меру пресечения 74-летнему учёному, который в настоящее время находится в СИЗО.

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По словам Федрова, совет рассчитывает на положительный ответ, учитывая слабое здоровье и возраст Кудрявцева.

«Вообще СИЗО существует, чтобы там содержались обвиняемые и подозреваемые, а не для того, чтобы там люди умирали», — цитирует РИА Новости слова правозащитника.

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Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), кандидат технических наук Виктор Кудрявцев был арестован 19 июля. Его обвинили в государственной измене. Курдвцева подозревают в передаче секретной информации в одну из стран НАТО. По данным правоохранителей, передача информации осуществлялась через электронную почту. Свою вину Кудрявцев не признаёт.

По решению Лефортовского районного суда Кудрявцев был заключён под стражу. Его адвокатам не удалось оспорить постановление судебной инстанции. В начале августа Мосгорсуд признал арест сотрудника ЦНИИмаш законным, оставив жалобу стороны защиты без удовлетворения.

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