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Следователи РФ и Польши осмотрят элементы разбившегося в Смоленске Ту-154М

Общество

Самолет Ту-154 разбился при заходе на посадку под Смоленском 10 апреля 2010 года

Москва, 23 августа 2018, 12:36 — REGNUM  Элементы самолета Ту-154М ВВС Республики Польша, разбившегося 10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродром Смоленск (Северный), дополнительно осмотрят российские и польские следователи. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации (СКР).

В ведомстве добавили, что запрос о проведении процессуальных действий в России поступил со стороны Польши.

«Запрос удовлетворен, — говорится в сообщении. — С 3 по 7 сентября запланировано производство в присутствии польских представителей дополнительного осмотра вещественных доказательств».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154 разбился при заходе на посадку под Смоленском 10 апреля 2010 года. В результате авиакатастрофы погибли 96 человек — глава Польши, государственные деятели страны и пилоты.

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Катастрофа Ту-154 с руководителями Польши под Смоленском
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