Четверг, 23 Августа 2018 года
13:11:18 МСК

Владимирский избирком зарегистрировал подгруппу для пенсионного референдума

Общество

В инициативную группу вошли 110 человек

Владимирский избирком зарегистрировал подгруппу для пенсионного референдума
Георгий Березин © ИА Красная Весна
Что думает народ по поводу пенсионной реформы

Владимир, 23 августа 2018, 12:14 — REGNUM  Избирательная комиссия Владимирской области на заседании 22 августа зарегистрировала региональную подгруппу по проведению референдума об увеличении пенсионного возраста. Как сообщили в пресс-службе избиркома, в нее вошли 110 человек. Ходатайство о регистрации подгруппы поступило 17 августа.

Вопрос, который предложила инициативная группа, звучит так: «Поддерживаете ли Вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?». В избиркоме решили, что этот вопрос отвечает требованиям закона «О референдуме Российской Федерации».

Подгруппу создали местные общественники, в частности советник губернатора Владимирской области по связям с общественными организациями Юрий Чайковский. Отметим, что также зарегистрироваться планируют и члены владимирского отделения КПРФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦИК согласовал сразу три заявки на проведение пенсионного референдума — от московского отделения КПРФ, от кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова и от Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями. Теперь все они должны зарегистрировать региональные подгруппы минимум в половине регионов России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Повышение пенсионного возраста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить