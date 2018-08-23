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Пресс-секретарь МИД Франции ответила на критику семьи Софи Петронин

Общество

Французские власти «настроены» на то, чтобы как можно быстрее освободить Софи Петронин

Париж, 23 августа 2018, 12:17 — REGNUM  Пресс-секретарь МИД Франции Агнес фон Мюлл ответила на критику со стороны семьи Софи Петронин, похищенной в Мали в конце 2016 года, сообщает Europe1.

Французские власти настроены на то, чтобы как можно быстрее освободить Софи Петронин. Министерство иностранных дел постоянно контактирует с сыном заложницы.

«Мы внимательно следим за ситуацией, связанной с гражданкой Франции Софи Петронин». Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан находится в «очень регулярном контакте с сыном заложницы», — заявила Агнес фон Мюлл.

Напомним, вчера, 22 августа, племянник похищенной Арно Грануйяк заявил, что «мы знаем, что ничего не происходит, президент не хочет вести переговоры».

Читайте ранее в этом сюжете: Семья похищенной в Мали Софи Петронин просит президента Франции помочь

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