Пресс-секретарь МИД Франции ответила на критику семьи Софи Петронин

Париж, , 12:17 — REGNUM Пресс-секретарь МИД Франции Агнес фон Мюлл ответила на критику со стороны семьи Софи Петронин, похищенной в Мали в конце 2016 года, сообщает Europe1.

Французские власти настроены на то, чтобы как можно быстрее освободить Софи Петронин. Министерство иностранных дел постоянно контактирует с сыном заложницы.

«Мы внимательно следим за ситуацией, связанной с гражданкой Франции Софи Петронин». Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан находится в «очень регулярном контакте с сыном заложницы», — заявила Агнес фон Мюлл.

Напомним, вчера, 22 августа, племянник похищенной Арно Грануйяк заявил, что «мы знаем, что ничего не происходит, президент не хочет вести переговоры».

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