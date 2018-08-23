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В Самаре против начальника колонии возбудили уголовное дело

Общество

Полковника внутренней службы задержали при получении взятки

В Самаре против начальника колонии возбудили уголовное дело
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Продажный начальник

Самара, 23 августа 2018, 12:08 — REGNUM  Уголовное дело о получении взятки в крупном размере возбуждено в отношении начальника одной из исправительных колоний Самарской области. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Полковника внутренней службы задержали с поличным 22 августа, когда он получал от жителя Самары 300 тыс. рублей. Незаконное вознаграждение, предположительно, было передано начальнику колонии родственником одного из осужденных за содействие в условно-досрочном освобождении.

Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ, «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Самаре было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который подозревается в получении взятки в размере 600 тыс. рублей. Местный житель в обмен на деньги хотел уйти от уголовной ответственности.

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