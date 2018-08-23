Родные Скрипаля не исключают его возможной смерти

Москва, , 11:59 — REGNUM Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в британском Солсбери, может быть мертв. Об этом рассказала РИА Новости его племянница Виктория Скрипаль.

По ее словам, родные бывшего офицера ГРУ не могут связаться с ним с конца июля текущего года, а в СМИ нет фотографий мужчины.

Племянница напомнила, что дочь Скрипаля Юля в конце июля говорила родственникам о том, что Сергей Скрипаль через три дня «сможет позвонить».

«Мы (родственники) ждем, особенно бабушка, она очень ждет звонка от сына, — сказала собеседница агентства. -… При любой удобной возможности он бы ей позвонил».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь с признаками отравления были обнаружены в британском городе Солсбери в начале марта 2018 года.

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