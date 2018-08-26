Города «чёрного золота» отмечают свой главный праздник

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 26 августа, в России и других странах постсоветского пространства отмечается День шахтёра. Праздник официально утвердили в СССР по инициативе министров угольной промышленности в 1947 году.

Основоположник «стахановского движения»

Имя Алексея Стаханова стало символом трудовых подвигов советской эпохи. Работая на одной из шахт Донбасса, шахтёр предложил использовать раздельный труд, чтобы повысить производительность. В ночь с 30 на 31 августа Стаханов вместе со своими коллегами установил рекорд: за 5 часов 35 минут добыл 102 тонны угля, тем самым выполнив 14 норм. С тех пор в историю вошли слова «стахановец», «стахановское движение» и «работать по-стахановски».

Изобретатель скоростного проходческого комбайна

Новокузнецкий шахтёр Яков Гуменник стал прототипом главного героя художественного фильма «Человек с будущим». Конструктор-самоучка, Гуменник в 1952—1953 годах сконструировал комбайн для добычи угля в шахтах, который назвал ПКГ-1 (Проходческий комбайн Гуменника). После испытаний, которые показали хорошие результаты, Гипроуглемаш с участием Гуменника спроектировал усовершенствованные модели комбайна, которые впоследствии установили мировые рекорды по добыче угля.

Основатель скоростной подготовки выемочных полей

Павел Болотин работал на шахте в Прокопьевске. Проходческая бригада, возглавляемая Болотиным, прославилась в начале 1960-х годов тем, что впервые стала осуществлять комплексную скоростную подготовку выемочных полей. В апреле 1964 года бригада организовала проходку одновременно двух выработок по одному пласту — навстречу друг другу. За один месяц они прошли 1040 метров. При обычных темпах эта работа заняла бы 5−6 месяцев.

День шахтёра — не только праздник. В этот день вспоминают и тех, кто отдал шахтерскому делу свою жизнь. Поэтому праздничные мероприятия традиционно начинаются с возложения цветов к памятникам погибшим шахтерам. В угледобывающих городах и районах День шахтёра является главным праздником и отмечается концертами и народными гуляниями.

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