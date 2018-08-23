Смольный предложил депутатам изучить проект «приспособления» Русского музея

Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM Дворы Михайловского дворца (Государственный Русский музей) в Петербурге пока находятся «в безопасности» от реконструкции, которая тревожит некоторых сотрудников учреждения и градозащитников. Глава петербургского Комитета по охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров предлагает обеспокоенным депутатам ознакомиться с проектом предстоящих работ. Об этом говорится в ответе Макарова члену городского Заксобрания Борису Вишневскому.

Речь идет об известном проекте перекрытия двух внутренних дворов Михайловского дворца в центре Петербурга, который вызвал критику в архитектурном сообществе и заметный резонанс в обществе. Макаров напомнил, что концепция приспособления для современного использования внутренних дворов музея была принципиально одобрена Советом по сохранению культурного наследия Петербурга. КГИОП уже согласовал проект. Но никаких работ там проводить пока нельзя.

«Заявление о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Корпус главный Русского музея», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворец великого князя Михаила Павловича» (приспособление внутренних дворов Михайловского дворца) в комитет не поступало», — сообщил Сергей Макаров.

В связи с большим объемом проектной документации комитет предложил депутату ознакомиться с ней через представителя. Но Вишневский решил, что сам сходит в КГИОП и посмотрит документы лично.

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Ранее сотрудники Русского музея заявили об опасностях для музейной коллекции, которые может представлять предстоящая реконструкция основного здания и написали директору музея Владимиру Гусеву письмо с призывом «не допустить разрушения музея». Они переживают за организацию переезда коллекций из освобождаемых помещений дворца и не уверены, что переезд будет временным.

Работы по приспособлению дворов Михайловского дворца для современного использования должны начаться 1 декабря 2018 года и завершиться не позже 1 марта 2020 года. Проект вовлечения дворов в музейную инфраструктуру поддержан Всемирным банком, который вложит в него около 2,5 млн долларов, при общей стоимости проекта около 20 млн долларов.

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