Завершается замена кровли здания Театра кукол в Брянске

Брянск, , 11:58 — REGNUM В здании Брянского театра кукол, которое сейчас находится на реконструкции, завершатся работы по замене кровли. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко. По данным чиновника, работы ведутся без отставания от плана.

«Завершаются работы по замене кровли театра кукол. Весь процесс контролируется опытными специалистами. Строители приступили к отделке некоторых внутренних помещений. Все идёт по разработанному графику», — написал заместитель губернатора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, здание областного Театра кукол, которое находится на улице Пушкинская, 12, было закрыто в 2013 году. С тех пор здание признавали непригодным для размещения детского театра, планировали отремонтировать его и отдать под другие нужды. Все эти новости вызывали возмущение жителей города и актеров театра.

В итоге в 2016 году выяснилось, что 5,3 млн рублей, выделенных на первоначальный ремонт, были растрачены на другие нужды. Тогда же дополнительная экспертиза признала здание пригодным для эксплуатации, но только после капитального ремонта помещений. Он должен завершиться в 2019 году. Стоимость реконструкции составляет более 90 млн рублей.

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