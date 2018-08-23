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Власти Симферополя: «Реорганизация школ позволит платить учителям больше»

Общество

Но произойдёт это после перехода на подушевое финансирование учебных заведений

Власти Симферополя: «Реорганизация школ позволит платить учителям больше»
Константин Коровин. Гавань в Севастополе. 1916

Симферополь, 23 августа 2018, 11:52 — REGNUM  Симферополю необходим процесс объединения школ, чтобы иметь возможность платить учителям более достойную зарплату. Об этом 23 августа журналистам сообщила руководитель управления образования администрации крымской столицы Татьяна Сухина.

«Нам придётся и в дальнейшем маленькие школы присоединять к большим гимназиям, чтобы фонд заработной платы был достойным. Когда мы перейдём на подушевое финансирование школ, персонал в больших учреждениях будет получать большую зарплату», — отметила специалист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в крымской столице уже объединили под одним юридическим лицом две общеобразовательные школы: №23 и №33.

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