В Чувашии проживают 32 участника Курской битвы, самому старшему – 98 лет

Чебоксары, , 11:45 — REGNUM Сегодня, 23 августа, в России празднуют 75-летие победы советских войск в битве на Курской дуге. Памятные мероприятия проходят в районах и городах республики, в основном митинги и возложения цветов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным регионального отделения Пенсионного фонда РФ, в Чувашии проживают 32 участника Курской битвы, из них 15 — в Чебоксарах. Среди участников легендарного сражения насчитывается шесть женщин. Средний возраст участников Курской битвы составляет 95 лет, самому молодому из них 92 года, самому пожилому — 98 лет.

Отметим, что 15 лет назад в Чувашии насчитывалось 605 участников Курской битвы.

Читайте также: В Чувашии проживают 605 участников Курской битвы

В ведомстве отмечают, что «ветераны войны отнесены республиканским пенсионным ведомством к особой категории пенсионеров». Напомним, что накануне этой памятной даты стало известно о том, что в Янтиковском районе Чувашии ветерана Великой Отечественной войны лишили единовременной выплаты в связи с 73-летием Победы. Выплата была получена после жалобы в прокуратуру, в адрес руководителя управления пенсионного фонда в Канаше внесено представление.

Читайте также: 90-летнему ветерану войны в Чувашии отказали в выплате в честь Дня Победы

По официальным данным, на начало мая в Чувашии проживало 816 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 13 400 тружеников тыла. Напомним, из Чувашии ушли на фронт 208 тыс. жителей, из них половина погибла на полях сражений.

Напомним, Курская битва стала одной из решающих в обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Самое крупное танковое сражение в истории резко изменило соотношение сил на фронте в пользу Красной Армии. Танковое сражение, известное также как Курская дуга, шла 50 дней. Сражение началось 5 июля с наступления немцев, а уже к 12 июля советские войска перешли в контрнаступление. Были освобождены Курск, Орел, Белгород и другие населенные пункты. Советская армия вышла на исходные позиции для наступления на Днепр.