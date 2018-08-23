Ростуризм сообщил о проекте «Карта гостя Крыма и Севастополя»

Москва, , 11:43 — REGNUM В проекте «Карта гостя Крыма и Севастополя» в течение 2018 года приняли участие более 300 объектов индустрии гостеприимства полуострова (музеи, отели, кафе, аквапарки, дельфинарии, экскурсионные бюро, винные заводы, такси и др.). Об этом сообщает Ростуризм.

В сообщении говорится, что держатели «Карты гостя Крыма и Севастополя» могут посетить бесплатно 65 из этих объектов, а в 250 — получить скидки в размере от 5% до 25%.

Кроме того, обладатели карты, действующей на территории всего полуострова, могут пройти без очереди в объекты туристского показа.

«Карта гостя Крыма и Севастополя» дает возможность не просто посетить объекты индустрии гостеприимства полуострова, но и воспользоваться пакетным туром с сопровождением.

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