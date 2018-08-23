В Симферополе объединяют школы, чтобы сократить их персонал

Симферополь, , 11:41 — REGNUM Власти Симферополя реорганизуют школы путём их объединения. Об этом 23 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель управления образования администрации крымской столицы Татьяна Сухина.

«У нас стоит задача сделать школы больше и сократить управленческий персонал. Уже произошла реорганизация двух школ в микрорайоне Белы Куна: №23 и №33, они были объединены. Теперь это одно юридическое лицо с одним руководителем», — отметила специалист.

По словам Сухиной, реорганизация на учебный процесс не повлияет.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне министерство образования Крыма сообщило о продлении сроков лицензирования школ полуострова ещё на год, поскольку 10% образовательных учреждений требуются серьёзные материальные вложения для ремонта, а средств, выделенных в 2016 и 2017 годах, оказалось недостаточно.

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