В Югре произошла вспышка менингита

Сургут, Югра, , 11:23 — REGNUM Эпидемии энтеровирусного менингита в Сургуте не наблюдается. Данный диагноз подтверждён лишь у восьми жителей экономической столицы Югры. Все они прошли полный курс лечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения ХМАО.

Трое из заболевших находятся в на стационарном лечении. Вего в период с 25 июня по 20 августа с подозрением на энтеровирусную инфекцию в медучреждения Сургута обратилось 90 человек. Из них у 22 заболевших диагноз не подтвердился, в 47 случаях была вирус выявлен и лишь у восьми подтверждён энтеровирусный менингит.

В департаменте здравоохранения ХМАО подчёркивают, что за аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 242 случая подтверждённой энтеровирусной инфекции.

Напомним, в Сургуте объявлен карантин по энтеровирусной инфекции в семи дошкольных учреждениях.

В управлении Роспотребнадзора по ХМАО пояснили, что энтеровирусная инфекция может протекать в виде ангины, высыпаний на коже туловища, конечностей, лице и в области рта, расстройства пищеварения, повышением температуры тела, слабости, головными и мышечными болями. Наибольшую опасность представляют тяжелые клинические формы с поражением нервной системы — такие как серозный энтеровирусный менингит.

Читайте ранее в этом сюжете: Спасаясь от менингита: в Сургуте на карантине семь детских садов