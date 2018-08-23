Крупнейшее в Китае турагентство намерено расширять свой бизнес в России

Пекин, , 10:51 — REGNUM Крупнейшее в Китае туристическое агентство Ctrip намерено расширять свой бизнес в России, заявил вице-президент компании Виктор Цэн.

«Мы хотим работать все с большим и большим количеством российских компаний, которые продают туристические услуги», — рассказал в интервью РИА Новости Цэн.

По его словам, в компании очень воодушевлены российским туристическим рынком с точки зрения выездного туризма из Китая, поэтому Ctrip планирует и дальше работать с властями и туроператорами России в этом направлении.

Кроме того, отметил Цэн, агентство также может привлечь в Россию иностранных пользователей своих международных платформ, которых насчитывается порядка 80 млн по всему миру.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай и Россия ведут переговоры по новому тексту соглашения об отмене виз для туристических групп. По информации министерства культуры и туризма КНР, уже проведено несколько раундов переговоров по пересмотру и повторному подписанию соответствующего соглашения.

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