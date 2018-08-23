В Москве проверят факт наезда баржи на моторную лодку до следствия

Москва, , 14:32 — REGNUM В Москве организована доследственная проверка по факту наезда баржи на моторную лодку в городе Коломна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Как отметила старший помощник руководителя отдела Елена Марковская, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент известно, что наезд буксира-толкача с баржей, перевозящей песок, на моторную резиновую лодку, в которой находилась супружеская пара, произошёл 22 августа примерно в 22 часа 10 минут на первом километре Москвы-реки в районе Голутвинского понтонного моста города Коломны. В результате наезда моторная лодка перевернулась.

Женщина была извлечена из воды силами команды буксира и передана наряду скорой помощи. Тело мужчины обнаружили утром 23 августа.

«Вопреки требованиям безопасности, супруги находились в моторной лодке в ночное время без опознавательных знаков, спасательных жилетов и светоотражающих элементов», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в районе слияния Москвы-реки и реки Оки.

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