Мэрия Ярославля начинает готовиться к 1010-летию города

Ярославль, , 10:45 — REGNUM В Ярославле начинают подготовку к празднованию 1010-летия города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете.

Мэрия города создает рабочую группу по празднованию юбилея, в состав которой войдут 3 депутата муниципалитета, чиновники мэрии, члены общественной палаты Ярославля.

1010-летие будет праздноваться в 2020 году. Это будет первый юбилей после тысячелетия, которое отмечалось на федеральном уровне. Тогда на празднование были выделены значительные федеральные средства, которые позволили отремонтировать ряд улиц, благоустроить набережную, возвести ряд объектов.

Праздник 2020 года, очевидно, будет скромнее, но в мэрии хотят, чтобы и он оставил след в истории города. Для этого и создается рабочая группа — она должны выработать предложения по проведению праздника. Кроме того, планируется, что предложения будут приниматься и от самих горожан.

1010-летие Ярославля будет праздноваться в мае 2020 года, сразу после 75-летия Победы. К этой дате тоже создается рабочая группа.