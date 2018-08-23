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Жителям Коми хотят запретить ночную стирку

Общество

Нормы закона о тишине и покое предлагают распространить не только на многоквартирные, но и на отдельные жилые дома

Жителям Коми хотят запретить ночную стирку
RyanMcGuire
Стиральная машина

Сыктывкар, 23 августа 2018, 10:41 — REGNUM  В Коми использование стиральных машин, сушилок и пылесосов в ночное время может оказаться под запретом. Соответствующие поправки предлагают внести в региональный закон об обеспечении тишины и покоя граждан депутаты Госсовета Коми, сообщает 23 августа «Комиинформ».

Авторы законопроекта полагают, что поправки обеспечат дополнительные гарантии соблюдения прав граждан на охрану здоровья и отдых, а также позволят предотвратить пагубное воздействия шума на здоровье. Так, нормы закона предлагается распространить не только на многоквартирные, но и на отдельные жилые дома.

Запретить стирку, уборку пылесосом и сушку в бытовых машинах по ночам просят, как отмечается, сами граждане. Депутаты республиканского парламента 20 сентября рассмотрят окончательные изменения в республиканский закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан».

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Региональное законодательство
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