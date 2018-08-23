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Брянские чиновники не хотят замечать нарушения при капремонте

Общество

Прокуратура нашла нарушения при капитальном ремонте многоквартирных домов

Брянские чиновники не хотят замечать нарушения при капремонте
Paris-Sharing
С широко закрытыми глазами

Брянск, 23 августа 2018, 10:41 — REGNUM  Капитальный ремонт многоквартирных домов в Советском районе Брянска идет с нарушениями — к такому выводу пришла прокуратура, которая провела проверку реализации программы. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства 23 августа, подрядчики срывают сроки работ. При этом сотрудники фонда капремонта не замечают неполадок.

По данным прокуратуры, в 2018 году в Советском районе Брянска должны капитально отремонтировать 47 домов. В 11 из них прокуратура нашла нарушение сроков сдачи ремонта кровли и установки общедомовых счетчиков. Еще в одном доме затянулся ремонт фасада — его должны сдать 26 августа, но фактически работы выполнены всего на 15%.

«Должностными лицами Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области ненадлежащим образом осуществляется контроль за соблюдением подрядчиками сроков выполнения работ, меры по осуществлению претензионно-исковой работы к строительным организациям не принимаются», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Ведомство внесло представления в адрес руководства фонда и подрядных организаций.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году во всей Брянской области должны быть отремонтированы 272 многоквартирных дома. На работы планируется потратить около 805 млн рулей. Ранее прокуратура выявила более 50 серьезных нарушений. В частности, в результате проверок нашлись случаи завышения цен и нарушения сроков исполнения работ. Кроме того, прокуроры пришли к выводу, что иногда работы не контролировались и были некачественными.

Читайте ранее в этом сюжете: Завышенные цены и нарушения: прокуратура проверила брянский капремонт

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Капитальный ремонт жилья
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