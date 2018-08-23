Аварийная посадка Ту-204 в аэропорту Уфы вылилась в уголовное дело

Уфа, , 10:39 — REGNUM По факту инцидента с пассажирским самолётом Ту-204 авиакомпании Red Wings, который из-за возгорания в двигателе был вынужден вернуться в аэропорт вылета, следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает СКР.

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В следственном ведомстве уточнили, что дело расследуется по ч.1 ст.263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

«По основной версии следствия, причиной произошедшего явилась техническая неисправность воздушного судна», — добавили в СКР.

В настоящее время проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.

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Инцидент с самолетом в аэропорту Уфы заинтересовал следователей

Как сообщало ИА REGNUM, аварийную посадку в аэропорту Уфы самолёт Ту-204 авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Уфа — Сочи, совершил 22 августа. Вернуться в аэропорт вылета лайнеру пришлось из-за возгорания левого двигателя. На борту находились 202 пассажира. Все они были эвакуированы по надувному трапу, никто не пострадал. Позднее часть пассажиров вылетела в пункт назначения резервным бортом. Выяснением причин авиапроисшествия занимаются следователи и комиссия Роскосмоса. Согласно предварительному заключению, возгорание произошло не из-за попадания инородного предмета, а из-за неисправностей в топливной системе или самом двигателе.

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