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Продлен арест очередной фигурантке дела о пожаре в «Зимней вишне»

Общество

Ходатайство следствия было удовлетворено, и срок содержания Комковой под стражей продлен до 24 ноября

Продлен арест очередной фигурантке дела о пожаре в «Зимней вишне»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Кемерово

Кемерово, 23 августа 2018, 10:25 — REGNUM  Экс-начальнице госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой продлили срок содержания под стражей в связи с делом о пожаре в «Зимней вишне». Об этом сообщили в Центральном районном суде Кемерово.

Отмечается, что с ходатайством о продлении ареста обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями Комковой обратились следователи. В суде сообщили, что указанное ходатайство было удовлетворено, и срок содержания экс-начальнице госстройнадзора Кемеровской области под стражей продлен до 24 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа Центральный районный суд города Кемерово продлил до 24 ноября содержание под стражей Юлии Богдановой — ещё одной из фигуранток дела о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».

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