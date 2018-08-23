Активисты поднимут вопросы благоустройства Челябинска на форуме в ЧелГУ

Челябинск, , 10:24 — REGNUM Челябинский государственный университет (ЧелГУ) примет на своей площадке форум «Вечерний Урбан», посвященный вопросам городского благоустройства, сообщает 23 августа пресс-служба вуза.

Организатором мероприятия выступил активист Лев Владов, автор проекта «Челябинский урбанист». Планируется, что в форуме примут участие архитекторы, общественники, чиновники, специалисты по обустройству городского пространства и неравнодушные горожане.

Одной из тем форума станет транспортное планирование в Челябинске. Ее представит ведущий консультант бюро MobilityInChain москвич Илья Петушков, принимавший участие в создании сети наземного общественного транспорта в центре Москвы и проектировании реконструкции Садового кольца.

В свою очередь организатор фестиваля городской среды «Всё просто» Мария Коннова поделится своим опытом и рекомендациями по способам сделать город нескучным. В частности, собравшиеся узнают, сколько стоит организовать классный фестиваль и зачем это нужно Челябинску.

Форум «Вечерний Урбан» пройдет 24 августа в актовом зале Театрального корпуса ЧелГУ и станет вторым по счету. Первое подобное мероприятие в Челябинске прошло в мае этого года. Добавим также, что в настоящее время в Челябинске решается вопрос о выделении дополнительных средств на городское благоустройство.

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