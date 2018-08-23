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На борту МКС американцы выменивают русский творог на крабов

Общество

Интерес астронавтов США к творогу связан с тем, что в американской кухне нет полного аналога данного продукта

Москва, 23 августа 2018, 10:13 — REGNUM  Между российскими космонавтами и их американскими коллегами на борту Международной космической станции (МКС) существует своеобразный продуктовый «бартер» — американцы охотно меняют консервированное мясо краба на русский творог. Об этом сообщил космонавт Олег Артемьев в ролике, опубликованном в YouTube.

По его словам, интерес астронавтов США к российскому творогу связан с тем, что в американской кухне нет полного аналога данного продукта. В то же время российские покорители космоса с удовольствием употребляют в пищу крабовые консервы производства США, отметил Артемьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Герой России, летчик-космонавт Сергей Ревин рассказал, что, находясь на МКС, космонавты уже давно не питаются едой из тюбиков, в их рационе есть много консервированной продукции и сублимированная еда в специальных пакетах.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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