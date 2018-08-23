В Москве пояснили, кто должен платить за карты ребенка для детского сада

Москва, , 10:12 — REGNUM Поликлиники Москвы не имеют права требовать от родителей приобретать бланки медицинских карт ребенка формы — 026/у-2000 для школ и детских садов, так как все государственные учреждения столицы обеспечены картами в полном объеме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявили в департаменте здравоохранения столицы.

Ранее медицинские карты ребенка появились в интернет-магазинах столицы в свободной продаже. Стоимость экземпляра в мягкой обложке варьируется от 30 до 100 рублей, наиболее красочно оформленные карты обойдутся родителям в 300 рублей.

«Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов (форма — 026/у-2000, далее — медицинская карта) оформляется в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детскому населению, в соответствии с приказом Минздрава РФ от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений», — пояснили в департаменте здравоохранения Москвы.

По данным ведомства, в настоящее время в медицинских организациях столицы медицинские карты имеются в наличии в достаточном количестве и приобретать родителям данную медицинскую документацию не нужно.

«Количество медицинских карт в медицинских организациях зависит от количества прикрепленного населения, а также от количества несовершеннолетних, оформляющихся в дошкольные образовательные и общеобразовательные организации», — пояснили в департаменте.

Напомним, в поликлиниках Москвы изменился порядок оформления карт ребенка формы 026/у для поступления в сад. Теперь карту готовят в течение суток, а для ее получения не требуется проходить отдельную диспансеризацию — в документ вносят данные предыдущих плановых осмотров.