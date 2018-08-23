На «Аллее парящих зонтиков» расскажут о краудфандинге

Санкт-Петербург, , 09:44 — REGNUM На петербургской «Аллее парящих зонтиков» 23 августа пройдет лекция в формате пицца-пати, посвященная краудфандингу. Эксперты платформы Planeta.ru и команда организаторов арт-инсталляции расскажут о народном финансировании.

На лекции «Теория и практика краудфандинга» генеральный продюсер Аллеи Александра Калачёва поделится собственным опытом проведения крауд-кампании. PR-менеджер платформы Наталья Игнатенко, в свою очередь, расскажет о краудфандинге в целом: кому он может быть полезен, что важно подготовить перед запуском проекта, как продвигать крауд-кампании и прочее.

«Наша лекция не будет лекцией в строгом понимании этого слова. Мы не зря придумали формат пицца-пати: всех участников ждёт не только масса полезной информации о краудфандинге, но и вкусное угощение от наших партнёров. Мы будем есть пиццу, делиться не только успехами, но и своими ошибками, а ещё обязательно ответим на все вопросы слушателей», — отметила Александра Калачёва.

Авторов лучших вопросов спикеры наградят призами. Помимо этого, каждый гость лекции примет участие в розыгрыше морского круиза в Стокгольм на четверых человек, в котором автоматически участвуют все спонсоры проекта Аллеи. Билеты на лекцию можно приобрести на странице крауд-кампании. Все собранные средства пойдут на покрытие расходов на инсталляцию.

«Аллея парящих зонтиков» — ежегодная петербургская арт-инсталляция. В этом году она открылась благодаря краудфандингу. В середине июня команда проекта People need people, с 2015 года превращающая Соляной переулок в красочный фестиваль, объявила о трудностях с финансированием. Организаторы запустили крауд-проект. Собрав более 50% от заявленной финансовой цели в 1 млн рублей, команда объявила о проведении Аллеи и продлила крауд-кампанию, чтобы полностью собрать необходимую сумму. 4 августа в Санкт-Петербурге вновь открылась «Аллея парящих зонтиков». Ежедневно в рамках фестиваля проходят мастер-классы, спектакли, концерты и другие мероприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: «Аллея парящих зонтиков» снова появится в Петербурге?