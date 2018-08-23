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Габрелянов ушел с поста гендиректора News Media

Общество

Пост руководителя Life предложили Александру Потапову

Москва, 23 августа 2018, 09:31 — REGNUM  Пост генерального директора холдинга News Media, в который входит портал Life, покинул Арам Габрелянов. Об этом сообщил его заместитель Анатолий Сулейманов в разговоре с журналистами издания «Коммерсантъ».

По его словам, Габрелянов о том, что уходит с поста гендиректора, предупредил всех заранее.

Сулейманов также добавил, что пост гендиректора холдинга News Media предложили ему, а пост руководителя Life — Александру Потапову.

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