Четверг, 23 Августа 2018 года
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Китайская провинция Хэбэй откажется от тысяч угольных котельных

Общество

В период с 2018 по 2020 год власти также намерены улучшить очистные сооружения на 123 особенно грязных предприятиях по производству стали, снизив выбросы загрязняющих веществ почти на 80%

Пекин, 23 августа 2018, 09:11 — REGNUM  Китайская провинция Хэбэй на севере страны планирует отказаться от 9027 небольших угольных котельных до 2020 года в рамках борьбы с загрязнением воздуха, сообщает 22 августа агентство Синьхуа.

Местные власти планируют демонстрировать 521 котел мощностью выработки пара не более 35 тонн в час. Подобного рода меры должны сократить потребление угля в 2020 году на 90% от уровня 2015 года.

В период с 2018 по 2020 год власти намерены улучшить очистные сооружения на 123 особенно грязных предприятиях по производству стали, снизив выбросы загрязняющих веществ почти на 80%.

Отметим, что провинция Хэбэй соседствует с Пекином и является домом для 10 особ грязных промышленных китайских городов. Власти провинции планируют снизить концентрацию загрязняющих частиц PM2.5 в воздухе до 55 микрограммов на кубометр уже к 2020 году, на 15% снизив показатель 2017 года.

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Экологические проблемы крупных городов
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