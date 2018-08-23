На крейсере «Адмирал Кузнецов» приступили к модернизации гидроустановок

Кубинка, Московская область, , 09:05 — REGNUM Три из шести гидроустановок планируют заменить специалисты холдинга «Технодинамика» госкорпорации Ростех на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», сообщил генеральный директор предприятия Игорь Насенков на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».

"Наши специалисты уже начали работы по модернизации судовых гидроустановок для оснащения флагманского российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», — приводит пресс-служба холдинга слова Насенкова.

Отмечается, что установленное на крейсере оборудование позволит проводить заправку и другие сервисные операции с гидросистемами самолетов, применяемыми на МиГ-29К и МиГ-29 КУБ. Таким образом, «Адмирал Кузнецов» сможет принимать все типы самолетов палубной авиации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа в подмосковной Кубинке. Традиционно на нем представлены лучшие образцы российских вооружений. В 2018 году предприятия оборонно-промышленного комплекса России покажут более 200 образцов техники, включая новейшие танки, боевые машины пехоты и различные артиллерийские системы.

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