Рохинджа помолились о возвращении в Мьянму

Нейпьидо, , 09:03 — REGNUM Представители народности рохинджа, вынужденные покинуть Мьянму, молились за свое благополучное возвращение в родные дома, сообщает 23 августа Anadolu.

Более 1 тыс. представителей рохинджа приняли участие в специальной религиозной церемонии. Беженцы молили бога о предоставлении возможности безопасного возвращения домой и дальнейшей достойной жизни в Мьянме.

Напомним, в августе 2017 года боевики из «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные войска Мьянмы, ответные действия военных привели к массовому исходу беженцев из штата Ракхайн.

Порядка 700 тыс. рохинджа покинули свои дома и переселились в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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