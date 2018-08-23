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Рохинджа помолились о возвращении в Мьянму

Общество

Более 1 тыс. представителей рохинджа приняли участие в специальной религиозной церемонии

Нейпьидо, 23 августа 2018, 09:03 — REGNUM  Представители народности рохинджа, вынужденные покинуть Мьянму, молились за свое благополучное возвращение в родные дома, сообщает 23 августа Anadolu.

Более 1 тыс. представителей рохинджа приняли участие в специальной религиозной церемонии. Беженцы молили бога о предоставлении возможности безопасного возвращения домой и дальнейшей достойной жизни в Мьянме.

Напомним, в августе 2017 года боевики из «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные войска Мьянмы, ответные действия военных привели к массовому исходу беженцев из штата Ракхайн.

Порядка 700 тыс. рохинджа покинули свои дома и переселились в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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