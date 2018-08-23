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Впервые за 10 лет в Москву вернулись бабочки-адмиралы

Общество

В этом году в городе их небывалое количество

Москва, 23 августа 2018, 08:48 — REGNUM  В Москву впервые за последние десять лет вернулись бабочки-адмиралы, сообщает 23 августа пресс-служба столичной администрации.

Отмечается, что если раньше увидеть одну-две таких бабочек в столице считалось удачей, то в этом году в городе их небывалое количество.

«Это связано в первую очередь с тем, что в городе стало больше скверов и парков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это мигрирующие бабочки, которые живут в центральных широтах всего несколько месяцев в году, после чего улетают в южные края.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Москву прилетят три четырехлетних азиатских слонёнка, подаренных правительством Мьянмы в честь 70-летия со дня установления дипломатических отношений с Россией.

Читайте подробнее: Три азиатских слонёнка в сентябре прилетят в Москву из Мьянмы

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