Россия вошла в список стран с наиболее стабильным интернетом

Москва, , 08:46 — REGNUM Россия снова вошла в топ-15 стран с наиболее стабильным интернет-соединением. Согласно ежегодному рейтингу компании Qrator Labs, страна, как и в 2017 году, заняла 13-е место в рейтинге устойчивости национального сегмента интернета к возможным сбоям. Отмечается, что в случае проблем у самого крупного провайдера, которым для России является «Ростелеком», от сети отключатся лишь 5−8% национального сегмента интернета.

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Лидирующие позиции в рейтинге по-прежнему сохраняет Германия. Здесь процент отключения составляет всего 2,26. На втором месте в 2018 году оказалась Великобритания, пишет РБК. Тройку лидеров замкнула Бразилия. В 2017 году эти места занимали Гонконг и Швейцария. Впервые в топ-15 стран по стабильности интернет-соединения попал Сингапур. Покинули топ рейтинга Румыния и Люксембург. Как сообщало ИА REGNUM, в России число пользователей глобальной сети на сегодняшний день перевалило за 90 млн человек. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в первом квартале 2018 года доля пользователей интернета в России составила 80%. Ежедневно выходят в сеть 62%. Среди граждан РФ от 18 до 24 лет этот показатель превышает 95%.

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