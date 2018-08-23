От мэрии Оренбурга потребовали провести конкурс

Оренбург, , 08:45 — REGNUM В Оренбурге в центре внимания опять пассажирские перевозки. В отношении администрации города возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском УФАС.

По данным ведомства, по девяти городским маршрутам с регулируемым тарифом продолжают осуществлять пассажирские перевозки автобусы муниципального казенного предприятия «Оренбургские пассажирские перевозки». Между тем УФАС требовало проведения конкурса. Антимонопольная служба считает, что действия чиновников приводят к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

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Стоит отметить, что конкурс на осуществление пассажирских перевозок в Оренбурге не в первый раз оказывается в центре внимания надзорных органов. В конце 2017 года процедура вызвала большой резонанс среди частных перевозчиков и протест. В объявленный муниципалитетом конкурс слишком часто вносились изменения, и частники заявили, что такие условия для них непосильны. В результате конкурс был отменён.

В настоящее время опять же из-за пассажирских перевозок с мэрией судится прокуратура. Она также требует проведения открытого конкурса, потому что ранее перевозчики, работающие по пяти муниципальным маршрутам, получили временные свидетельства. Их срок истекает в августе — сентябре.

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