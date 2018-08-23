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Рейтинг Эммануэля Макрона бьет новые антирекорды

Общество

Большинство французов (54%) разочарованы действиями президента Франции

Рейтинг Эммануэля Макрона бьет новые антирекорды
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эмманюэль Макрон

Париж, 23 августа 2018, 08:35 — REGNUM  Согласно данным опроса Elabe, 54% французов оценивают действия главы государства как «разочаровывающие», и только 14% привержены политической линии страны, сообщает Europe1.

Большинство французов (54%) разочарованы действиями президента Франции Эммануэля Макрона, чей имидж ухудшается, согласно онлайн опросу Elabe, который проводился с 21 по 22 августа с участием больше 1000 человек в возрасте от 18 лет.

80% французов считают Эммануэля Макрона авторитарным. После дела бывшего сотрудника Елисейского дворца Александра Беналля и летнего перерыва образ Эммануэля Макрона значительно ухудшился по сравнению с опросом в январе. Только 28% опрошенных считают главу государства «способным объединить французов».

Большинство опрошенных считают, что политика государства идет во вред им лично (58%) и вредит Франции (57%). Пессимистично настроены к будущему страны 67% респондентов.

По данным Elabe, 59% «не доверяют» Эммануэлю Макрону внедрение конституционной реформы, 62% — сокращение дефицита или 68% — пенсионной реформы.

Читайте ранее в этом сюжете: Рейтинг Макрона — на самом низком уровне в связи с делом Беналля

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Политическая жизнь Франции
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