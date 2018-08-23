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Владивостокский вуз будет готовить бортпроводников для вьетнамской компании

Общество

Детали соглашения предстоит обсудить на рабочей встрече

Владивосток, 23 августа 2018, 08:25 — REGNUM  Совместную программу подготовки бортпроводников из числа студентов для вьетнамской компании «VietJet Air» предложили в институте Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС), сообщает 23 августа пресс-служба вуза.

Директор Института сервиса, моды и дизайна вуза Инна Клочко объяснила, что направление «Сервис в авиации» во ВГУЭС было организовано пять лет назад совместно с компанией «Аврора» и Международным аэропортом Владивосток.

«Сейчас на программе успешно обучается порядка 120 студентов, которых готовят для работы в области авиационных и неавиационных услуг. На сегодняшний день организована программа для подготовки бортпроводников с учебно-тренинговым центром авиакомпании «Аврора». Подобный опыт мы готовы повторить и с вьетнамской стороной», — сказала Клочко.

Отмечается, что сотрудничество между вузом и авиаперевозчиком возможно и на уровне академической мобильности: сотрудники компании «VietJet Air» могут читать лекции студентам ВГУЭС, а те в свою очередь — проходить практику и стажировку на борту самолётов или в структуре департамента.

Для детального обсуждения возможного сотрудничества руководство ВГУЭС договорилось с представителями «VietJet Air» о новой встрече уже в рамках рабочего визита.

«VietJet Air» — интернациональный лоукостер из Вьетнама. Получил разрешение на осуществление деятельности в 2007 году. Это была первая частная авиакомпания, созданная во Вьетнаме. Штаб-квартира компании находится в округе Лонгбьен столицы страны Ханоя.

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